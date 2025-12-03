Wednesday, December 03, 2025

NFL Week 13 Results

Ten right, six wrong for the week -- I've done better, I've done worse.  I'm in the 77.4th percentile among players in ESPN's Pigskin Pick'em Game. Correct picks in green, incorrect picks in red:

  • Detroit Lions beat Green Bay Packers
  • Kansas City Chiefs beat Dallas Cowboys
  • Baltimore Ravens beat Cincinnati Bengals
  • Chicago Bears beat Philadelphia Eagles*
  • San Francisco 49ers beat Cleveland Browns
  • Jacksonville Jaguars beat Tennessee Titans
  • Indianapolis Colts beat Houston Texans
  • Miami Dolphins beat New Orleans Saints
  • Atlanta Falcons beat New York Jets
  • Tampa Bay Buccaneers beat Arizona Cardinals
  • Los Angeles Rams beat Carolina Panthers
  • Seattle Seahawks beat Minnesota Vikings
  • Buffalo Bills beat Pittsburgh Steelers
  • Los Angeles Chargers beat Las Vegas Raiders
  • Denver Broncos beat Washington Commanders
  • New England Patriots beat New York Giants
Posted by at
Labels:

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)