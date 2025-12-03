- Detroit Lions beat Green Bay Packers
- Kansas City Chiefs beat Dallas Cowboys
- Baltimore Ravens beat Cincinnati Bengals
- Chicago Bears beat Philadelphia Eagles*
- San Francisco 49ers beat Cleveland Browns
- Jacksonville Jaguars beat Tennessee Titans
- Indianapolis Colts beat Houston Texans
- Miami Dolphins beat New Orleans Saints
- Atlanta Falcons beat New York Jets
- Tampa Bay Buccaneers beat Arizona Cardinals
- Los Angeles Rams beat Carolina Panthers
- Seattle Seahawks beat Minnesota Vikings
- Buffalo Bills beat Pittsburgh Steelers
- Los Angeles Chargers beat Las Vegas Raiders
- Denver Broncos beat Washington Commanders
- New England Patriots beat New York Giants
Wednesday, December 03, 2025
NFL Week 13 Results
Ten right, six wrong for the week -- I've done better, I've done worse. I'm in the 77.4th percentile among players in ESPN's Pigskin Pick'em Game. Correct picks in green, incorrect picks in red:
Labels: NFL
