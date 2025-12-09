- Detroit Lions beat Dallas Cowboys
- Seattle Seahawks beat Atlanta Falcons
- Cleveland Browns beat Tennessee Titans
- Washington Commanders beat Minnesota Vikings
- Miami Dolphins beat New York Jets
- Tampa Bay Buccaneers beat New Orleans Saints
- Jacksonville Jaguars beat Indianapolis Colts*
- Baltimore Ravens beat Pittsburgh Steelers
- Buffalo Bills beat Cincinnati Bengals
- Denver Broncos beat Las Vegas Raiders
- Chicago Bears beat Green Bay Packers*
- Los Angeles Rams beat Arizona Cardinals
- Kansas City Chiefs beat Houston Texans
- Los Angeles Chargers beat Philadelphia Eagles*
Tuesday, December 09, 2025
NFL Week 14 Results
Eight right, six wrong for the week. Meh. Apparently many others had a pretty meh week as well -- I moved up from 77.4th to the 78.7th percentile among players in ESPN's Pigskin Pick'em Game. Correct picks in green, incorrect picks in red:
