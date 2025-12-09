Tuesday, December 09, 2025

NFL Week 14 Results

Eight right, six wrong for the week. Meh.  Apparently many others had a pretty meh week as well -- I moved up from 77.4th to the 78.7th percentile among players in ESPN's Pigskin Pick'em Game. Correct picks in green, incorrect picks in red:
  • Detroit Lions beat Dallas Cowboys
  • Seattle Seahawks beat Atlanta Falcons
  • Cleveland Browns beat Tennessee Titans
  • Washington Commanders beat Minnesota Vikings
  • Miami Dolphins beat New York Jets
  • Tampa Bay Buccaneers beat New Orleans Saints
  • Jacksonville Jaguars beat Indianapolis Colts*
  • Baltimore Ravens beat Pittsburgh Steelers
  • Buffalo Bills beat Cincinnati Bengals
  • Denver Broncos beat Las Vegas Raiders
  • Chicago Bears beat Green Bay Packers*
  • Los Angeles Rams beat Arizona Cardinals
  • Kansas City Chiefs beat Houston Texans
  • Los Angeles Chargers beat Philadelphia Eagles*
Posted by at
Labels:

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)