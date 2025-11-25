- Buffalo Bills beat Houston Texans
- Chicago Bears beat Pittsburgh Steelers
- New England Patriots beat Cincinnati Bengals
- Detroit Lions beat New York Giants
- Minnesota Vikings beat Green Bay Packers*
- Seattle Seahawks beat Tennessee Titans
- Kansas City Chiefs beat Indianapolis Colts
- Baltimore Ravens beat New York Jets
- Las Vegas Raiders beat Cleveland Browns
- Jacksonville Jaguars beat Arizona Cardinals
- Philadelphia Eagles beat Dallas Cowboys
- Atlanta Falcons beat New Orleans Saints
- Tampa Bay Buccaneers beat Los Angeles Rams*
- San Francisco 49ers beat Carolina Panthers
Tuesday, November 25, 2025
NFL Week 12 Results
Nine right, five wrong for the week. Correct picks in green, incorrect picks in red. I'm in the 76.1st percentile among players in ESPN's Pigskin Pick'em Game.
Labels: NFL
