Thursday, November 13, 2025

NFL Week 10 Results

I usually try to get these out on Tuesday mornings, but it's been a busy week. This week I went 9-5 as follows (correct picks in green, incorrect picks in red), and am in the 74.2nd percentile among players in ESPN's Pigskin Pick'em Game.

  • Denver Broncos beat Las Vegas Raiders
  • Indianapolis Colts beat Atlanta Falcons
  • Chicago Bears beat New York Giants
  • Buffalo Bills beat Miami Dolphins
  • Baltimore Ravens beat Minnesota Vikings
  • Cleveland Browns beat New York Jets
  • New England Patriots beat Tampa Bay Buccaneers*
  • Carolina Panthers beat New Orleans Saints
  • Jacksonville Jaguars beat Houston Texans
  • Seattle Seahawks beat Arizona Cardinals
  • San Francisco 49ers beat Los Angeles Rams*
  • Detroit Lions beat Washington Commanders
  • Los Angeles Chargers beat Pittsburgh Steelers
  • Philadelphia Eagles beat Green Bay Packers
The Chiefs had a bye week and I didn't bother watching a game.
