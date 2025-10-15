NFL Week 7 Picks

- Pittsburgh Steelers beat Cincinnati Bengals
- Jacksonville Jaguars beat Los Angeles Rams*
- Chicago Bears beat New Orleans Saints
- Miami Dolphins beat Cleveland Browns
- New England Patriots beat Tennessee Titans
- Kansas City Chiefs beat Las Vegas Raiders
- Philadelphia Eagles beat Minnesota Vikings
- Carolina Panthers beat New York Jets
- Denver Broncos beat New York Giants
- Los Angeles Chargers beat Indianapolis Colts*
- Washington Commanders beat Dallas Cowboys
- Green Bay Packers beat Arizona Cardinals
- San Francisco 49ers beat Atlanta Falcons
- Detroit Lions beat Tampa Bay Buccaneers
- Seattle Seahawks beat Houston Texans
"Upset" picks -- predicted outcomes that go against the majority picks among those playing ESPN's Pigskin Pick'em game as of the time I make my picks -- are marked with asterisks. If I change any picks, I will do so before the games in question kick off and clearly mark changes as changes in updates to this post.
