Wednesday, October 15, 2025

NFL Week 7 Picks

Week 7 of the NFL season kicks off tomorrow night with the Pittsburgh Steelers vs. the Cincinnati Bengals. My picks:

  • Pittsburgh Steelers beat Cincinnati Bengals
  • Jacksonville Jaguars beat Los Angeles Rams*
  • Chicago Bears beat New Orleans Saints
  • Miami Dolphins beat Cleveland Browns
  • New England Patriots beat Tennessee Titans
  • Kansas City Chiefs beat Las Vegas Raiders
  • Philadelphia Eagles beat Minnesota Vikings
  • Carolina Panthers beat New York Jets
  • Denver Broncos beat New York Giants
  • Los Angeles Chargers beat Indianapolis Colts*
  • Washington Commanders beat Dallas Cowboys
  • Green Bay Packers beat Arizona Cardinals
  • San Francisco 49ers beat Atlanta Falcons
  • Detroit Lions beat Tampa Bay Buccaneers
  • Seattle Seahawks beat Houston Texans
"Upset" picks --  predicted outcomes that go against the majority picks among those playing ESPN's Pigskin Pick'em game as of the time I make my picks -- are marked with asterisks. If I change any picks, I will do so before the games in question kick off and clearly mark changes as changes in updates to this post.
Posted by at
Labels:

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)