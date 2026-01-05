Monday, January 05, 2026

NFL Week 18 Results

I went nine right, seven wrong for the week -- not a terrible performance, and I did move up from 79.5th percentile to 80.7th percentile among players in ESPN's Pigskin Pick'em Game ... but it really should have been better. I expected the Chiefs to at least be able to beat the damn Raiders; I expected the Broncos to sit their star players versus the Chargers rather than vice-versa; and even with the Eagles sitting their starters, I still expected them to easily handle the Commanders. Oh, well. Correct picks in green, incorrect in red:

  • Tampa Bay Buccaneers beat Carolina Panthers
  • San Francisco 49ers beat Seattle Seahawks
  • Atlanta Falcons beat New Orleans Saints
  • Cincinnati Bengals beat Cleveland Browns
  • Minnesota Vikings beat Green Bay Packers*
  • Dallas Cowboys beat New York Giants
  • Jacksonville Jaguars beat Tennessee Titans
  • Houston Texans beat Indianapolis Colts
  • Buffalo Bills beat New York Jets
  • Chicago Bears beat Detroit Lions
  • Los Angeles Chargers beat Denver Broncos*
  • Kansas City Chiefs beat Las Vegas Raiders
  • Los Angeles Rams beat Arizona Cardinals
  • New England Patriots beat Miami Dolphins
  • Philadelphia Eagles beat Washington Commanders
  • Pittsburgh Steelers beat Baltimore Ravens*
I ended up with a season record of 161 correct, 109 incorrect,
