Saturday, December 31, 2022

Public Key Housekeeping ...

I recently had reason to reset my password on ProtonMail, which means my previous keys don't work. So here's the new public key for thomaslknapp at protonmail dot com, for anyone who cares:


 -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- xsFNBGOwPFIBEADZsiTWeN0wJzppAYs7IpeJmAsRSy051BJ0tQVwI9B6xF9D Vi6lbIxyBQa/lW2WrNwUHceLVl6k9vy93kh0T1IFXrczULjdFLKTMVAJc0S1 vSqCjOJpwlhK8FF/jkatHeZo5HB1bOJf+eBe+Rcc3RsmW+eNsGl5OS5jrvWT Oxz6Z7ggNddqwaLiST79Yr4SgjAfIizp0kDsIEj0Rw82iPBHr0ECxiG68p9i TfdmYTlmOj4ETsE0MXJbzQWAck5lqKCjWX243rAZMpCU8e+LoNDHmKj6Clxk hJhv4RPUqziBCDrSL9E12D8nYYbiyBBztMgb2MFoz8Ep1PrNG/E8zT2t8kZG yGXKc5OjJEP7xZHjgCdNmhpladxWa5IfPSfVeb++ijxFXGNgjhuTIOu2aO2W tkte/LKXQR6zx/7HE10JDsyS+RJNpTM7m5D3q1gOh9bcmBcD6/QPBMW71nOf t7koTZ3RL96GM4jICK/zlQgUm+c1yFhopNpOXm2k6n+BrKrB8kW5UVtw76JW xOYl6IdNmlLsh+qTT5KE9tp6qPSzCfVgyuSG/eAv4/oPcq9Ay1Kc8rv7GCC8 1DuYTkggHiHYJ9wraZtNol9fOjO5iyZsaqqqJQ2x4+SlXivfsUd1zsgHIhMf NqYks5W4IKOlNbmdWtLXFDob4SSe2x2iGrQ8qwARAQABzTl0aG9tYXNsa25h cHBAcHJvdG9ubWFpbC5jb20gPHRob21hc2xrbmFwcEBwcm90b25tYWlsLmNv bT7CwYoEEAEIAD4FAmOwPFIECwkHCAkQ1duY+twCdRkDFQgKBBYAAgECGQEC GwMCHgEWIQThu0oAyDR8dyCYcmLV25j63AJ1GQAAqHIP/jvWHIQ7cCm9M/xe JMu26ooEEH8zotY86c4MwZ4FPPxfyuGIiiZICa/WiCdYGJ9kaVjH4rN/pH8W CUHivZUX3UQxXBgq6FK/FPc3nNQRWTJdlBjnI4Y4i+P5TKMBvkUct9kNAxaQ aGSZv4PVVS+DnpLz5N6ENUOO63QOfmOZVjDHGlgIwN8Xbs+yGXiQoCTvZw8n umTrqjJDn88/4tSSFIYW06DRXFP4geh8GM0SPA5YhDfZPTjWeZU/9qcS5FLu c/qyDdIv8orVidJGCsLCixDSh0opqzrwDumHzsOqE2ZOrNzugwAvFg8MGzo9 UlMjcwIgXxv1mylOKIAGkq7AhP8z4NRgVFf51vmdNDb2C5x2A3hzVtwjggyR bV6LWbOObeCkeqLeOoMK2/sLzVwj1J9YPM/8Y4B4iCDmmRltKPIUKUyUETzE b2yQukQ0KKRRoijMAvgZXdAnk4vGGL+M2uHssYiBVgLoUimBdCdtRgs+OZiJ SeEMf4nT36fLiAPfysPimMHE7WJM9RAdgICuo9S7mK6OdutxhPHpfo94avX7 rmqZCeFDaPsxhLCrwBAW/2yJgQwSMlxN4Xr4xjbdc5+R+u19eS0W7gZZ/sWK 0zYPx6OEpa09GSfbxzMD49W48jM9QADQF/J1SrEThCFOqKmhYW4jMVkKLIAj l7v+gPTEzsFNBGOwPFIBEADMOkVdoydd84ydfkJ+COwTDMU/s6Ejc58629Ld Y0lafwzjnOidwQ4LvfU2w7jsOBDfmSDw0Q1ydlF1FA80Qg88hxM4njtKCHAZ igUxqGj62fXLbvHHGUwOueRydvGk2r9R6DTbPxI9sHnpl5Wb2aRRpyYlSj67 Y7SR1ZGytxmqTgU2MBzy8ZTgocgR6tQc/G5iee38bTaWrYqGf8dYwogEC6nX VxA3hq0TPSqd2S0e6LPvOvxoOra/TN0tOC9bQeamHxBbLPJdb4+/crGJ5cfO uaNzvD2wN349sqAorhV345B5/VHUHnvqSEanwYTaNsg1rG0o+JRl0kjF7EHA +WqBSkGrw2WSiEMQavQyvncBXkoKprvGFBh2qtDvFGwon5UgozGeyLCByFwO jqTGPpjNrrElCncNUfz5vXDafoxOkUA1SEj3MsBHVEXFbkzq4HsEmV626/4I LcN2G/YkbKfQSL5VR5qnTDyvx0QCnNpADo/GaAI0ZxZxeWrVCredXEXAi0yq vmiEatP23Hebk5mSVs+fxju9NrBPiT/1uIEkfWI8D5RttgaWyC9xq30DTPgy OMKw7RTAsM6ItFEOKeImnen14kNRGXREYuGAOdbER6d/2PSWEIbA20NJIQ9Z cCQmF7SF7jw5F3pF1iZJeeVMX/q5WSIHEpW2fm7/ko74uwARAQABwsF2BBgB CAAqBQJjsDxSCRDV25j63AJ1GQIbDBYhBOG7SgDINHx3IJhyYtXbmPrcAnUZ AAA1SQ/+M5ke4/reF6B941Vpvk1MDlGGzXK38YVL7grZz/CFxNpvXvxhGSZt RRo/s9CXkoDghVqZ/F8b3G5qCCLI3+TRNcEOEiSwbxZHVhF6RaYxVmdoQGFU Of+06kUkmGUzz9Qx7JDu3ilL74QYWh55HHHly3DhxCG87NYy7fTrSVaA8CD6 x8LDRGCGKZLO9gBPRGw2UuLFp6kW/98laGaefDWizX2Obmp4eK/i12Hy7sRM SMMSpOHRKh+ERH3NNPsWSPlZy49M9MO78QHjq987mLYt7OqccuhYgWt/LIPx SrVlMAvg2UCY9gRw4o97XQR80J7w+QKLg+Tj3TNa+KCH4mW0VTQEj1B7pBJW deO//+UPuacUARGNja0o21raVQPSUV9Y3R4URva72xkpdpuod3r1RrciYgfT l/dK/8wFbfgNM3IqWeYo5pT+q1BeIbrmn8W61rS2ouBUMU8F4kZujLnyzsjB sQJH+acwA3wYpRDF91S3nc3gY5jQqPPSP0lge96homeiuqMH7iqs80kwbVHt 1e4br48KO4RMiQfZJm9N8vAyphS2/hbLf7E3hPBknY9QQ/hUOIUajjyqnEMy D/vZrpfOwTPf0aFTw9dxiy+1Ft5euB5h/Xcc2Rx4s4PkbDZdHC7tkPrV7+Up k3nM/NRx9H+Nw3UAcVKraXsOCgqEi4o= =JYeI -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
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