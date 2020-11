Election Night Open Thread w/Prediction vs. Reality Goodness

So, here's my prediction from October 11:









"Open thread" means I'd love to see ongoing discussion in comments as the night proceeds.





Green means I called the state correctly. Red means I blew it. I'm using A legend for the accounting below --means I called the state correctly.means I blew it. I'm using Politico's results page as my source.



Alabama MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP Alaska MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: Arizona MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: Arkansas MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP California MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: Colorado MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN Connecticut MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN Delaware MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN District of Columbia MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN Florida MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: Georgia MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: Hawaii MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: Idaho MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: Illinois MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN Indiana MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP Iowa MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: Kansas MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP Kentucky MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP Louisiana MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP Maine MY CALL: Biden Statewide, Trump District 1 | ACTUAL RESULT: Maryland MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN Massachusetts MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN Michigan MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: Minnesota MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: Mississippi MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP Missouri MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: Montana MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: Nebraska MY CALL: Trump Statewide, Biden District 1 | ACTUAL RESULT: Nevada MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: New Hampshire MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: New Jersey MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN New Mexico MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN New York MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN North Carolina MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: North Dakota MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP Ohio MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: Oklahoma MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP Oregon MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: Pennsylvania MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: Rhode Island MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN South Carolina MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: South Dakota MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: Tennessee MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP Texas MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: Utah MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: Vermont MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN Virginia MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: BIDEN Washington MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: West Virginia MY CALL: Trump | ACTUAL RESULT: TRUMP Wisconsin MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: Wyoming MY CALL: Biden | ACTUAL RESULT: Biden





Update, 8:27pm EST: Fifteen states in, but none of the "battleground" states that weren't easily predictable (I got all 15 right). Florida's running tight, and I may have blown that call.





Update, 10:30pm EST: So far, I'm 25 for 25, based on states that Politico has called -- but at least one of those states, Virginia, seems at the moment to be going against the call. And the real "battlegrounds" still aren't in. I'm going to bed. And frankly, I don't think we'll be very sure who won when I get up in about seven hours. See you then!

I'll try to keep up with states (as "called" by some medium or network I haven't picked yet), for as long as I stay awake, and as they come in ... which means this post may actually be updated for several days if there's recount/lawsuit fuckery.