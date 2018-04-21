Some Housekeeping

Yes, I know I've been lax in updating the warrant canaries here at KN@PPSTER and over at the Garrison Center. They are now updated and valid through May 31.
Thing Two:
It's been nearly two years since I revoked my PGP key pair and created a new one. Done. Here's the new one:
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: Mailvelope v2.2.0
Comment: https://www.mailvelope.com
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9/+oCdI1iLVrSgtWi0FhlkE=
=qD6z
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Thing Three:
I just donated about $5 USD worth of Bitcoin to the WikiLeaks legal defense fund. If you are so moved please match my donation!
The Democrats are suing @WikiLeaks and @JulianAssange for revealing how the DNC rigged the Democratic primaries. Help us counter-sue. We've never lost a publishing case and discovery is going to be amazing fun:https://t.co/E1QbYJL4bB— WikiLeaks (@wikileaks) April 20, 2018
More options:https://t.co/MsNZhrTzTL pic.twitter.com/VbPp7FTNq3