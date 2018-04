Some Housekeeping

More options:pic.twitter.com/VbPp7FTNq3 The Democrats are suing @WikiLeaks and @JulianAssange for revealing how the DNC rigged the Democratic primaries. Help us counter-sue. We've never lost a publishing case and discovery is going to be amazing fun: https://t.co/E1QbYJL4bB More options: https://t.co/MsNZhrTzTL April 20, 2018

Yes, I know I've been lax in updating the warrant canaries here at KN@PPSTER and over at the Garrison Center. They are now updated and valid through May 31.It's been nearly two years since I revoked my PGP key pair and created a new one. Done. Here's the new one:-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----Version: Mailvelope v2.2.0Comment: https://www.mailvelope.comxsFNBFrbxuoBEADlcTjDMz8mGsEh3D9KbLhL/WSULB3lYGeYwuRvRUlBE0eCUj0824+5tOKPPjdyFsCwh+rwUGT5Nz05alv3xNAdHGWIox3rAg3+vdAcs9Oeff6FXOaWKfmKdkeLue7B6PSNComO2d1Y5TOIZb4E6pzPySoHcZlB0p+rloTgGjuORb+2aR6s2yAqLtQeTRO7Kz12feuM05aqQ0KyIETHsXDuMGcvHPZOfnhXuMXgC2dThtXPfDUfPNvi1pn4hPLDhofL27FiCwxtZD2k0c7h9drVYUVoLxJ2SE9WIydqcXa6xWIFGxlqhHim+xz6ZxaWoCAp0qNozp9WHb7XLoPR5Y9YyMK5XZUNy8jyCGw6x8ywq2Vo9La4zt/N2xsBbXSuMmAUvkkhRoHFjMTpc1myh7RuqvXcvV5wiHEOgye/ex7UEtG+wyW9nsbesgPgrJ6c+beFva+T8ugH7VFcBmyznuy/TpWSGk2jMewbmbiBB8lsF5Pk/zwPkVy9FLVRWUFw2E88qQWjGzOyWBDG0+a5rRUosLQ8YnACiQLN6h4BtVE3hdDEK2EkSVcJLZtkSBbxwdkagMjZVfvsNTIrMzD5lRlDWiKap26CIdUQyIAoDGULF3XLq0OY26IpzpOAA/BoGNC4L/Zv4tEHcWAGeOvbrDzKDpDNgwuS+LwyZ/ebDJMSVwARAQABzTIiVGhvbWFzIEwuIEtuYXBwIiA8a3ViYnkuY29tbXVuaWNhdGlvbnNAZ21haWwuY29tPsLBdQQQAQgAKQUCWtvHAAYLCQcIAwIJEC7M4Maw7TWEBBUICgIDFgIBAhkBAhsDAh4BAADNixAAonw2C8F6YZ/LoLHCn1oKUmKQFpBOe7J2Skb+mzx8XwhXsjfr+W7+sMaZon3LmvTyD0danB+bsZnHp5uyaBAGCOd6ry0iK8LWh7FFa/cNNNdW4hn8wEtxvjQonh7lbFQO6MJhlcZYNsXtkOmRAP5nhshOlHoTGIHf216xIFrX/iThNDpwDllBcowpegxTyPZcj+/+XQOvOiXIUAluGYMecRNVjSVAmRlEoyRV7UM9YEItzap6wiG/tAejJAgRROnSJTmJOL4d1yXfbZASaPUG3DWwv10PuLZHYyMPVInt+irtoXHJWR3Rh9bnq/bx9lrHUiKBES+ZtO+CCO5iz/XnCdzoNogtSLcZ++aWx8MrQrRqUfMBFFIcNSLcAgYthvn39HM4r8mKatjT/a8PGpavu8VJcw/9pymLniG3iPgwpjk/h81GiJdvuZxRs7xxHNM8l8X7NBTVByYeot/or46xTEGmqZMOEQiCYSdnvdsPgPdlrxjZTudvm1UQ9ngvfDhLrPofZmeAoanfJQd1QvbO//jJa8lFqIhQ6KfzUxnlXv5dAdejEJBWLGIRJc/76Owx3Ezmzmd42ZWUAbF9/+wAbE0MwGlAdfU/Yqo2r++Rmhp5F5c74P0yQho31S+JS5MwBf883SKWd51KOT2QTZaO/RDW7Wf9Azgtd5IrNC9AMpLOwU0EWtvG6gEQAOlyhHrLSvVyhsE3idB+tTtJI/yjrKvp3BrfoOCifvc/l0dZhVwiu/GyxwFCei2SDCWlR829WzuHgFdyZUWuTRDg+mBGV+9IgMhQvRmksLo9Ky6Um/MPKu9cBTPSEVPvXg6oghTF9qpyneWnlPHlaZkeTjjatEzVsQZ++jW3vS+egj0GXcHBm/4frn5clyyN7drUmmjLb4QbqXFZ6CpRCbyhFPgb5QeI5mEBvgpOg+n6olDHdouZ38y0U0NWFCdoTBnXBepPTBCQZ9PCb1vn5BjKYUqyJ5C39HkWwYjUoxAcjgj0d3TOXCJRQLfe2dFsMivK1UI1VcBU6Kh/fICEO3LxQ7h1SRKdF9I9C0lvZoWVx+pNF2mmgcW/j5X8ia2VPEaGaCv3YWb2t5gc0pkqdO8Ip8x1YE0dMFfUTfbwi1FIXlnqdkQNzXUSfIz0TksKzS1b5L7raplm456Nnux+GWFkaWAgLpertY6I8BhdliaokLakZNxNm2DFa+S8AOkVaFadYCR1vI3ooYduVs3nipeeNjwjRpbtr5zgYdhayP88EKky55IWd7KFk/hDcv9uqfvKykEgqg3yUfvcMypDKjSen7exaJqp7TcVjCA52gdeXlDYgx3NC01kirBtDqzIPOWLPnxBlNnS22lLXFftY4Xsiq/SRvryyuQs6CBOEv4vABEBAAHCwV8EGAEIABMFAlrbxwMJEC7M4Maw7TWEAhsMAAAG+BAAx6FZI87RPtcqrT7/q0hs+jawkCv2slHDg8CS8fPcERqdnvwFTMjFmAMXDdkucPIswJUQqainMRorhlcmhJ8cY5E51GCLx/TR8QDodbrKZ2T7r+U1vDpib8Wa97xiMkMCHWDTU2CZtIOUAFeOAQhQcT4lQDHMecHLCjtqvuIZAh5ANYIhy7aohl14DeX5jgGsSHZzqftInQfu/xedTEpRQag3i3MnNsm+7c9dXmzNHi9o8H9nwfiLC52H6gKDKEJvjQLq/AvJBcLWXEAOPFgQflMLXpZ+fEUr2HS8peQ0DRCQ+8mGMGkgl2caYq53P0i22IuMnnPsrxZD9FCSoZuneCSTCNelKlzh42PER9UH5nuLkbVUNepsTjZtEHqEuIJN2fV6c76V846z0kwoPfXG1ghOKay27wgY42c24kkLjfmL60ekieHViMdDURvpBvmzi/dkOuzDaWApMeiCS7mkUEZMFNcxK+z3t1bRdMjOboFUvTVSr+Gzq0QFN04yU13yGxGof0yNXTeBV62NN0JeTQoedvpz+D0q/FgW8WggHyMAx3NUhv9hLHMvAPdR1zUKr7f9gXS6bYo+738OhgsZf91lm4y9Lj7B+scO3r9BpkVQLuBYLL+6OhfHP0XSNb8fxdZ+l1IbbTip+vyI31ns9/+oCdI1iLVrSgtWi0FhlkE==qD6z-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----I just donated about $5 USD worth of Bitcoin to the WikiLeaks legal defense fund. If you are so moved please match my donation!